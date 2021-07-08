Бій Вайлдер - Ф'юрі опинився під загрозою зриву через коронавірус

Про це повідомляє ESPN.



За інформацією джерела, у четвер, 8 липня, в таборі Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Офіційне рішення про перенесення бою ще не прийняте, але така ймовірність дуже висока.



Ф'юрі 24 липня у Лас-Вегасі захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Вайлдера.



Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул. Нагадаємо, 16 червня Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер провели перед третім боєм дуель поглядів, яка тривала понад 5 хвилин. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb