Бій Вайлдер - Ф'юрі опинився під загрозою зриву через коронавірус
Бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера можуть перенести через коронавірус
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, у четвер, 8 липня, в таборі Тайсона Ф'юрі стався спалах коронавірусу. Офіційне рішення про перенесення бою ще не прийняте, але така ймовірність дуже висока.
Ф'юрі 24 липня у Лас-Вегасі захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Вайлдера.
Боксери раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.
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