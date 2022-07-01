Бійці 35 ОМБр показали, як зі "стугни" знищили танк окупантів на Херсонщині
Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського опублікували відео, як вони зі "стугни" знищили танк окупантів на Херсонщині
Про це повідомили на Facebook сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти.
Протитанкісти Одеської бригади морської піхоти ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк на Херсонському напрямку.
"Поки ви читаєте цей текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", — йдеться у повідомленні захисників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.89
- Актуальне
- Важливе