Бійці 35 ОМБр показали, як зі "стугни" знищили танк окупантів на Херсонщині

Про це повідомили на Facebook сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Протитанкісти Одеської бригади морської піхоти ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк на Херсонському напрямку.

"Поки ви читаєте цей текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", — йдеться у повідомленні захисників.

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