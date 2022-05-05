Бійці Калинівського полку передали до Вінниці рештки знищених в Ірпені і Бучі російських танків
Бійці Калинівського полку оперативного призначення імені Івана Богуна передали до Вінниці рештки танків РФ, знищених в Ірпені і Бучі. Російську техніку продемонстрували на Європейській площі в центрі міста
Про це повідомляє Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
За його інформацією, бійці Калинівського 8-ого полку оперативного призначення імені Івана Богуна привезли до Вінниці спалені в Ірпені і Бучі рештки бойових машин росіян.
"Сьогодні ця своєрідна інсталяція з решток руZZкої техніки – не музейний експонат. Війна – поруч, ми повинні це усвідомлювати. Ми маємо тримати героїчну оборону і згуртуватися заради перемоги – на всіх фронтах, кожен на своєму місці. Тоді в брухт перетвориться не тільки ворожа техніка, а й увесь їхній руський мір з рашистською ідеологією", - пише Моргунов.
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