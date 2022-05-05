У Вінниці демонтували "Меморіал борців за радянську владу"

Про це повідомляє міський голова Сергій Моргунов.



У центрі Вінниці на Європейські площі 4 травня відбувся демонтаж "Меморіалу борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни".

"45 років він був символом насадження радянської влади. Час повертати історичну правду, нашу ідентичність і шанувати наших героїв – усіх часів. Цю саму радянсько-імперську ідеологію росіяни намагаються знову примусом впровадити і в окупованих українських містах. Наша перемога – це боротьба за нашу свободу і європейське майбутнє", - прокоментував мер.

Нагадаємо, 1 травня в Одесі з пам'ятника демонтували табличку з написом "слава русскому оружию"

А в Чернігові 30 квітня демонтували пам'ятник Пушкіну

Також в Києві 26 квітня знесли скульптуру на честь дружби Росії та України