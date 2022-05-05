У Вінниці демонтували "Меморіал борців за радянську владу"
У центрі Вінниці на площі Європейській у рамках дерадянізації демонтували "Меморіал борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни"
Про це повідомляє міський голова Сергій Моргунов.
У центрі Вінниці на Європейські площі 4 травня відбувся демонтаж "Меморіалу борців за радянську владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної війни".
"45 років він був символом насадження радянської влади. Час повертати історичну правду, нашу ідентичність і шанувати наших героїв – усіх часів. Цю саму радянсько-імперську ідеологію росіяни намагаються знову примусом впровадити і в окупованих українських містах. Наша перемога – це боротьба за нашу свободу і європейське майбутнє", - прокоментував мер.Суспільне Вінниця оприлюднили відео демонтажу прорадянського памʼятника.
- Нагадаємо, 1 травня в Одесі з пам'ятника демонтували табличку з написом "слава русскому оружию"
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