Румунія у 2024 році не виділила коштів на утримання українських біженців

Такі дані оприлюднила генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії (IGSU), пише Euractiv.

За даними IGSU, біженці з України отримали певну фінансову підтримку в лютому, проте це були виплати кінця 2023 року.

Щодо видатків за січень і лютий 2024 року IGSU заявила, що "були зроблені кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від місцевих органів державної влади". Однак IGSU не може оцінити, коли вона отримає потрібні суми.

Euractiv пише, що у 2023 році допомогу українським біженцям також затримали через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українців перед міністерством фінансів у листопаді того ж року.

Зазначається, що до квітня 2023 року допомога надавалася в межах програми 50/20. Так, держава виділяла 50 леїв (10 євро) на проживання і 20 леїв на щоденне харчування українських біженців. Ці кошти перераховували румунським родинам, які їх приймали.

З травня 2023 року уряд Румунії зменшив допомогу до 750 леїв (150 євро) на місяць для окремих осіб і 2 000 леїв (402 євро) для сімей, з додатковими 600 леями (120 євро) на людину на витрати на харчування.

Румунія посідає восьме місце в ЄС за кількістю українських біженців.