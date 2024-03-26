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Кількість біженців, які планують повернутися до України, за рік зменшилася майже наполовину, - економістка Михайлишина

26 березня, 2024 вiвторок
15:29
Війна з Росією українські біженці в ЄС

Старша економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина повідомила, що понад 26% українських біженців планують точно повернутися до України, але ще рік тому їхня кількість становила понад 50%

Про це вона повідомила в етері Еспресо

"Ми провели велике дослідження в Центрі економічного дослідження. Ми опитали тисячі українських біженців, які зараз перебувають поза межами України. Це вже третя хвиля опитування біженців, тому ми вже можемо порівнювати результати. За останніми даними, у січні 2024 року 26% українських біженців сказали, що вони точно планують повернутися до України, ще 26% кажуть, що скоріше за все планують повертатись. Якщо порівнювати ці дані з тими, які були рік тому, у листопаді 2022 року, то тоді 50% говорили, що точно планують повернутися назад до України", - розповіла Михайлишина.

Економістка наголосила, що частина українців могли вже повернутись назад до України.

"Тобто ми бачимо, що кількість тих, хто точно планує повертатись до України, знизилася майже наполовину. Втім, варто зауважити, що частина українців уже повернулася до України. Тому й спостерігається таке зменшення. Це також може бути важливим фактором", - додала вона.

  • 23 березня Der Spiegel з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що наразі в Німеччині зареєстровано близько 1,65 мільйона українців. Німецькі політики застерігають про перевантаження та закликають до більш рівномірного розподілу біженців у Європі
  • Нещодавно у федеральному уряді Німеччини спрогнозували, що кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, якщо Росія здобуде перемогу у війні з Україною
Теги:
Україна
ЄС
російська армія
окуповані території
окупанти
біженці з України
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2024, вiвторок
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