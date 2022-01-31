Бізнес найбільше скаржиться на дії податкової, – бізнес-омбудсмен
Щороку до бізнес-омбудсмена надходить близько 2 тисяч скарг від компаній, традиційно найбільше підприємці скаржаться на дії податківців
Про це бізнес-омбудсмен Василь Ващук розповів під час програми "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.
"Поки що лідер за скаргами – Державна податкова служба. Воно й не дивно – є сотні тисяч фірм, усі вони мають стосунки з податковою”, – сказав він.
Він додав, що дві третини скарг урегульовуються на користь бізнесу.
"Йдеться не обов'язково про зловмисний намір, часом це адміністративна недбалість. Карати ми не маємо прави, але можемо ліхтариком підсвітити певний куток – і люди згадують, що вони мають зареєструвати податкову накладну або перерахувати бюджетне відшкодування ПДВ”, – пояснив Роман Ващук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.65
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе