Бізнес найбільше скаржиться на дії податкової, – бізнес-омбудсмен

Про це бізнес-омбудсмен Василь Ващук розповів під час програми "Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.



"Поки що лідер за скаргами – Державна податкова служба. Воно й не дивно – є сотні тисяч фірм, усі вони мають стосунки з податковою”, – сказав він.



Він додав, що дві третини скарг урегульовуються на користь бізнесу.



"Йдеться не обов'язково про зловмисний намір, часом це адміністративна недбалість. Карати ми не маємо прави, але можемо ліхтариком підсвітити певний куток – і люди згадують, що вони мають зареєструвати податкову накладну або перерахувати бюджетне відшкодування ПДВ”, – пояснив Роман Ващук.





