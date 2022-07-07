Бізнес пропонує запровадити мораторій на підвищення залізничних тарифів на час війни

Про це йдеться у заяві Асоціації.

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) від імені бізнесу категорично не підтримує підвищення тарифів на вантажоперевезення на 70%, пропонує скасувати це рішення та запровадити мораторій на підвищення тарифів на час воєнного стану та на 12 місяців після його завершення. Відповідні листи EBA надіслала керівництву країни, економічного блоку влади та профільних структур.

За час війни експорт з України зменшився більш ніж наполовину, логістичні шляхи та ланцюги постачання частково зруйновані, завантаженість бізнесу значно впала, а вартість логістики зросла в кілька разів.

Укрзалізниця, як і інші індустрії та галузі, зазнала суттєвих збитків унаслідок військових дій та потребує фінансової підтримки. Однак компенсація цієї шкоди не може бути покладена лише на бізнес – адже зараз складно всім, і втрати є у всіх", – каже Анна Дерев’янко, виконавчий директор EBA.

На думку компаній – членів EBA, збільшення тарифів на залізничні перевезення може призвести до колапсу ключових галузей економіки – зупинення працюючих підприємств в Україні. Це вкрай негативно вплине на економіку України в цілому, адже перевезення певних вантажів залізницею стає нерентабельним для відправників вантажу, що зумовить зменшення вантажної бази. Тобто, за фактом, підвищення тарифів може не розв'язати проблему дефіциту коштів "Укрзалізниці".

Тому важливо шукати додаткові джерела фінансування, у тому числі для відновлення пошкодженої/зруйнованої інфраструктури, – міжнародну фінансову та технічну допомогу, кредити, – щоб не покладати все навантаження на бізнес.

"Водночас важливо зосередити зусилля Укрзалізниці на розширенні пропускної здатності залізничної інфраструктури, зокрема в напрямку західних прикордонних переходів, що дасть змогу наростити обсяги перевезень та доходи УЗ без необхідності підвищення тарифів. Крім того, бізнес готовий сприяти залученню фінансової підтримки для Укрзалізниці з боку міжнародних партнерів на момент розблокування портів", – йдеться у заяві.

Як повідомляв GMK Center, наприкінці червня Мінінфраструктури з 1 липня підвищило тарифи перевезення всіх типів вантажів залізницею одразу на 70%. При тому що логістичні витрати низки компаній і без того зросли в 5 разів.

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