"Роби своє": українці можуть отримати до 100 тис. грн на власний бізнес

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Конкурс "Роби своє" проводять уже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч сумарний бюджет конкурсу становить 10 млн грн. Організатори планують підтримати бізнеси 80 підприємців. Окрім грошей, переможці можуть отримати можливість узяти участь в освітній програмі, де навчатимуться маркетингу, бізнес-плануванню та бухгалтерському обліку.

Мета конкурсу – поліпшити рівень української економіки, поповнити держбюджет і зміцнити армію, мотивувати людей розвивати свій бізнес і сформувати бізнес-актив у маленьких містах і селах.

Подати заявку на конкурс можуть мешканці Києва, а також Київської, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Цей конкурс – для вас, якщо:

ви маєте бізнес-ідею, але потребуєте коштів для її втілення;

у вас уже є бізнес у невеличкому містечку чи селі;

якщо ви повернулися з війни й бажаєте почати власну справу;

якщо у вашій родині є військові, які воюють на фронті, або є загиблі захисники та захисниці України.

"Особливу увагу й особливе значення ми хочемо приділити бізнесам ветеранів ті їхніх родин, а також родин, які втратили своїх близьких на війні. Це наше свідоме рішення – бути опорою та підтримкою тих, хто віддав найцінніше у цій боротьбі за нашу незалежність, за нашу можливість жити й працювати у відносно тиловому середовищі", - розповіла директорка благодійного фонду "МХП – Громаді" Тетяна Волочай.

У конкурсі можуть узяти участь різноманітні цивільні бізнеси: крафтові виробництва, студії для дітей, послуги для жителів громади тощо.

"У нас є лише заборона на бізнеси, пов'язані з виробленням алкоголю, тютюну та зброї. Тільки це виключається. Будь ласка, подавайте всі ідеї: світлі, прекрасні, чудні! Це можливість почути зворотний зв'язок, отримати фінансування", - сказав керівник національних проєктів благодійного фонду "МХП – Громаді" Володимир Панченко.

Подати заявку можна до 9 квітня 2024 року.