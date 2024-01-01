Бізнес в Україні погіршив оцінки перспектив своєї діяльності: названо причини
Українській бізнес погіршив оцінки перспектив своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впав із 49.1 у листопаді до 45,7 у грудні 2023 року
Про це повідомила пресслужба НБУ за результатами опитування, проведеного у грудні.
Так, підприємства торгівлі погіршили оцінки своєї ділової активності внаслідок скорочення обсягу імпорту товарів через блокування кордону та зниження купівельної спроможності населення.
Підприємства промисловості спрогнозували погіршення через зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону та високі ціни на пальне.
Підприємства будівництва заявили про сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів.
Загалом усі підприємці пояснили погіршення очікувань невизначеністю тривалості бойових дій. Також бізнес непокоїть недостатність міжнародної допомоги.
- Водночас НБУ наприкінці року заявив про передумови для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році.
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