Про це пише Science Alert.

Учені не можуть ідентифікувати липких блакитних організмів, виявлених під товщею води.

"Під час прямої трансляції експедиції члени команди обговорювали "блакитний слиз" поблизу морського дна навколо Сент-Круа, одного з Віргінських островів США, що це таке, але жоден із дослідників не зміг дати остаточної відповіді.

Загадкові краплі були виявлені нерухомо на морському дні на глибині від 407 до 611 метрів під поверхнею води", - йдеться в повідомленні.

Учених зацікавила небачена раніше істота, яка має вигляд синіх крапель, схожих на слиз. Єдине, що нині відомо, - "це точно не камінь". Деякі вчені припускають, що це може бути губка, м'який корал або холодні морські безхребетні.

Допоки організм не ідентифікують, його прозвали "блакитним слизом", "блакитним біоматом" і навіть "вибоїстою блакитною штукою".

"Тепер команда розпочне тривалий процес, намагаючись ідентифікувати загадкову блакитну слиз", - додають в повідомленні.

Якщо вчені не зможуть виявити цю істоту із понад 13,5 тис. видів, виявлений слиз залишатиметься загадкою до моменту, поки учені не дістануть її зразок.

Також в ході занурень вдалося зняти бамбуковий корал, скам'янілий кораловий риф, скляну губку, сокирку та бородату рибу.

Вчені створили в лабораторії найхолоднішу матерію у Всесвіті, яка до 3 мільярдів разів морозніша ніж міжзоряний простір.

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