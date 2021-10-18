"Бліда фантазія, яка обґрунтовується політичним бажанням": Стефанчук щодо заяв Разумкова про підписання закону про олігархів

Про це він заявив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

Так, Стефанчук прокоментував запитання журналістки Еспресо Валерії Пашко, хто саме має підписувати закон про олігархів Разумков чи він.

"Я сприймаю будь-який довід, який має посилання на першоджерело. Те рішення КСУ, про яке Ви говорите, там взагалі не йдеться, що рішення, які приймалися при голові ВР, підписуються тільки головою ВРУ. Я більше скажу, є ціла низка рішень КСУ, які говорять, що не повинно бути жодних перешкод для спадковості діяльності ВР як законодавчого органу", - заявив він.

Стефанчук зазначив, що зараз готується розгорнута довідка щодо питання, хто має підписати цей закон.

"Вона готується кращими конституалістами. Я думаю, як тільки вона буде готова – ми її оприлюднимо, щоб не виникало ні в кого ніяких питань. Але ще раз говорю, що будь-які міфи, які нав’язуються щодо порушення регламенту, щодо порушення законодавства, я, як професійний юрист, можу сприймати тільки ті, де буде чітка відсилка до конкретної норми, а не просто якась бліда фантазія, яка обґрунтовується політичним бажанням і малим знанням законодавчої бази", - наголосив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.

Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення про прийняття цього документа.

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