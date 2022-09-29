Блінкен назвав "референдуми" на окупованих територіях України "видовищем, підготовленим у Москві"
Державний департамент заявив про невизнання легітимності фіктивних "референдумів" Росії на окупованих територіях України
Про це йдеться у заяві очільника Державного департаменту США Ентоні Блінкена.
"Фальшиві референдуми Кремля – це марна спроба замаскувати те, що рівнозначно подальшій спробі захоплення землі в Україні. Зрозуміло: результати були підготовлені в Москві й не показують волі народу України. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або ймовірної анексії Росією української території. Це видовище, організоване ставлениками Росії, є нелегітимним і порушує міжнародне право. Це посягання на принципи міжнародного миру та безпеки", - сказано у документі.
Блінкен укотре повторив, що Сполучені Штати, союзники та партнери продовжуватимуть допомагати Україні в боротьбі за захист своєї території від російської агресії.
"Ми щиро підтримуємо єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Як сказав президент Байден, ми ніколи не визнаємо ці території частиною жодної країни, окрім України, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив держсекретар США.
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