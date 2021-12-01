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Блінкен: Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року

1 грудня, 2021 середа
19:59
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен занепокоєний через ознаки підготовки Російською Федерацією військових дій проти України за сценарієм 2014 року

Про це він заявив на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі, передає Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні ознаками того, що Росія має плани агресивних дій проти України, докладає зусиль, щоб дестабілізувати країну зсередини, а також готує широкомасштабну військову операцію. Ми бачили цей сценарій раніше, у 2014 році, коли Росія вторглася в Україну", - наголосив Блінкен.

За його словами, як і перед нападом на Україну у 2014 році, РФ посилила війська на кордонах. Водночас Москва проводить активну кампанію дезінформації, аби зобразити Україну агресором та виправдати свої підготовлені військові дії.

Він зауважив, що впродовж минулих тижнів спостерігався масивний сплеск - більш ніж у 10 разів - активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році та завершився військовою агресією Росії проти України, підкреслив американський дипломат.

"Ми не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення. Але ми дійсно знаємо, що він розгорнув спроможності, щоб зробити це у короткий час, якщо він так вирішить. Тож незважаючи на непевність стосовно намірів та часу, ми маємо бути готовими до всіх можливих варіантів надзвичайних подій та маємо зробити все, щоб Росія змінила свій курс", - додав Блінкен.

Крім того, він наголосив, що США готові запровадити санкції проти Росії, від яких утримувались раніше.

"Ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що реагуватимемо рішуче, у тому числі, шляхом запровадження високоефективних економічних заходів, від яких ми утримувалися в минулому", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що приїхав до Риги, аби скоординувати зусилля із союзниками. Росія, за його словами, налаштована рішуче, однак так само рішучі і США.

  • Нагадаємо, 1 грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба взяв участь в міністерському засіданні НАТО в Ризі.
  • 1 грудня Президент РФ Володимир Путін на церемонії вручення довірчих грамот у Кремлі заявив, що вимагає почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що "Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід".
  • Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс сприятиме створенню військових можливостей України і готовий реагувати на можливу агресії Росії не тільки військовими засобами, а і санкціями.

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Росія
війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
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