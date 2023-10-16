Блінкен прибув у Єрусалим і розпочав зустріч з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу
Пообіді 16 жовтня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу
Про це інформує CNN.
Зустріч держсекретаря Штатів та прем'єра Ізраїлю Нетаньягу відбувається в Єрусалимі.
Це вже другий візит Блінкена, коли Ізраїль попереджає про наземну військову операцію, яка може призвести до повномасштабного вторгнення в сектор Гази після нападу ХАМАС.
Що передувало
12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб особисто оцінити ситуацію в країни після атаки бойовиків ХАМАСу.
У п'ятницю, після своєї короткої поїздки до Ізраїлю, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Аммані, столиці Йорданії, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
14 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії. Це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою невдовзі буде знову відкритий для евакуації людей.
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