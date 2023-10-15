Блінкен анонсував відкриття пропускного пункту між Газою та Єгиптом
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою невдовзі буде знову відкритий для евакуації людей
Про це він заявив після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ель-Сісі, пише The Guardian.
"Після свого туру по регіону державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою буде знову відкрито", - йдеться у повідомленні.
Блінкен також додав, що США разом з ООН, Єгиптом та Ізраїлем запроваджують механізми для отримання допомоги тим, хто її потребує.
"Практично від кожного партнера я чув рішучість, спільну думку про те, що ми маємо зробити все можливе, щоб переконатися, що це не поширюється на інші місця", - сказав держсекретар США.
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