Блінкен анонсував відкриття пропускного пункту між Газою та Єгиптом

Про це він заявив після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ель-Сісі, пише The Guardian.

"Після свого туру по регіону державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що пункт пропуску "Рафах" між Єгиптом і Газою буде знову відкрито", - йдеться у повідомленні.

Блінкен також додав, що США разом з ООН, Єгиптом та Ізраїлем запроваджують механізми для отримання допомоги тим, хто її потребує.

"Практично від кожного партнера я чув рішучість, спільну думку про те, що ми маємо зробити все можливе, щоб переконатися, що це не поширюється на інші місця", - сказав держсекретар США.