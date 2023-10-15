ЦАХАЛ вбили ключового командира ХАМАС, причетного до нападу на кібуци
У неділю, 15 вересня, ізраїльські сили вбили ключового командира ХАМАСу, причетного до масового вбивства в кібуці Нірім, Біллала аль-Кедра
Про це повідомляє The Hill.
Речник Армії оборони Ізраїлю підтвердив, що в неділю, 15 жовтня було вбито ключового командира ХАМАСу, який був причетний до масового вбивства в кібуці Нірім на півдні Ізраїлю минулого тижня.
"Операція триває. Ми знищуємо потенціал ХАМАСу, і я б сказав, що ми також зосереджуємося на спецпідрозділах ХАМАСу, силах "Накба", - заявив підполковник Пітер Лернер. "Буквально минулої ночі ми змогли ідентифікувати, вистежити і вбити Біллала аль-Кедру".
За словами Лернера, аль-Кедра був командиром південного підрозділу ХАМАСу "Нухба", який був "відповідальним" і "брав участь" у нападах на кібуц Нірім, що включали вбивства жінок і дітей.
Атаки Ізраїлю відбуваються в рамках більш масштабного контрнаступу проти ХАМАС, палестинського бойового угруповання, яке контролює сектор Газа, після несподіваних атак угруповання 7 жовтня.
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