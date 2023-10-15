Ізраїль відновив водопостачання на півдні Гази, - ЗМІ
Міністр енергетики Ізраїлю підтвердив рішення увімкнути водопостачання в південній частині Гази, узгоджене з прем'єром та президентом США
Про це інформує Вloomberg.
Міністр енергетики та інфраструктури Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Ізраїль вирішив відкрити водопостачання в конкретній точці на півдні Гази. За його словами, це рішення було узгоджене з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і президентом США Байденом.
Ізраїль закликав населення на півночі Гази переселитися на південь заради їхньої безпеки.
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