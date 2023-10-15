Ізраїль відновив водопостачання на півдні Гази, - ЗМІ

Про це інформує Вloomberg.

Міністр енергетики та інфраструктури Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Ізраїль вирішив відкрити водопостачання в конкретній точці на півдні Гази. За його словами, це рішення було узгоджене з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і президентом США Байденом.

Ізраїль закликав населення на півночі Гази переселитися на південь заради їхньої безпеки.