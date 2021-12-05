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Головна війна з Росією Блінкен та Лавров влаштували запеклу суперечку про Україну в кулуарах саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, - Bloomberg

Блінкен та Лавров влаштували запеклу суперечку про Україну в кулуарах саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, - Bloomberg

5 грудня, 2021 неділя
15:41
війна з Росією Блінкен Лавров

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров влаштували привселюдну суперечку під час вечері на саміті членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ

Про це повідомляє Bloomberg

за інформацією джерел видання, під час неформальної вечері учасників саміту в Стокгольмі (Швеція), яка відбулася 1 грудня, Блінкен та Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег. 

Російський міністр заявив, що ОБСЄ має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були "державним переворотом" і звинуватив ЄС та НАТО в "придушенні інакомислення" за допомогою санкцій проти Росії.

Блінкен у відповідь нагадав, що під час Революції Гідності лояльні тодішньому українському президенту Віктору Януковичу силовики убили понад 100 мирних протестувальників. Блінкен також нагадав Лаврову, що НАТО - це оборонний союз.

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Росія
Віктор Янукович
ОБСЄ
саміт
Сергій Лавров
Революція Гідності
США
Ентоні Блінкен
розстріли на Майдані
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