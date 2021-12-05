Блінкен та Лавров влаштували запеклу суперечку про Україну в кулуарах саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

за інформацією джерел видання, під час неформальної вечері учасників саміту в Стокгольмі (Швеція), яка відбулася 1 грудня, Блінкен та Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег.

Російський міністр заявив, що ОБСЄ має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були "державним переворотом" і звинуватив ЄС та НАТО в "придушенні інакомислення" за допомогою санкцій проти Росії.

Блінкен у відповідь нагадав, що під час Революції Гідності лояльні тодішньому українському президенту Віктору Януковичу силовики убили понад 100 мирних протестувальників. Блінкен також нагадав Лаврову, що НАТО - це оборонний союз.