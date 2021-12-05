Блінкен та Лавров влаштували запеклу суперечку про Україну в кулуарах саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, - Bloomberg
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров влаштували привселюдну суперечку під час вечері на саміті членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ
Про це повідомляє Bloomberg.
за інформацією джерел видання, під час неформальної вечері учасників саміту в Стокгольмі (Швеція), яка відбулася 1 грудня, Блінкен та Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег.
Російський міністр заявив, що ОБСЄ має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були "державним переворотом" і звинуватив ЄС та НАТО в "придушенні інакомислення" за допомогою санкцій проти Росії.
Блінкен у відповідь нагадав, що під час Революції Гідності лояльні тодішньому українському президенту Віктору Януковичу силовики убили понад 100 мирних протестувальників. Блінкен також нагадав Лаврову, що НАТО - це оборонний союз.
- Нагадаємо, 4 грудня Ентоні Блінкен заявив, що глава Білого дому Джо Байден під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним наголосить на рішучості захищати суверенітет України.
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