Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю, а Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном. Акценти світових ЗМІ 1 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 1 листопада.

Блінкен та Остін відстоюють пакет допомоги Україні й Ізраїлю

Ентоні Блінкен і Ллойд Остін намагаються протистояти спробам республіканців зірвати пакет допомоги на 106 мільярдів доларів, пише The Guardian.

Під час бурхливого засідання, яке кілька разів переривали демонстранти, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін заявили на слуханнях у Сенаті, що допомога обом країнам тісно пов'язана і не повинна бути роз'єднана, як того вимагають провідні республіканці, які прагнуть підтримати Ізраїль, але виступають проти будь-якої подальшої допомоги для України.

Високопосадовці Байдена наголосили на цьому після того, як новий правий спікер Палати представників Майк Джонсон представив законопроєкт, що пропонує обмежити допомогу Ізраїлю до 14,3 млрд доларів і прив'язати її до скорочення бюджету Служби внутрішніх доходів (IRS). Цей законопроєкт також не передбачає продовження допомоги Україні.

Тим часом президент США закликав до збільшення допомоги обом країнам, стверджуючи, що це захистить "американську безпеку для поколінь".

Республіканський законопроєкт підтримала більшість праворадикальної фракції, яка сприяла призначенню Джонсона спікером Палати представників минулого тижня. "Ізраїль — це земля з 4000-річним зв'язком з нашою вірою. Україна — колишня радянська держава. Це не одне і те ж, і їх слід розглядати окремо", — написав тоді у своєму Twitter конгресмен від Флориди Метт Гаєц, один із найактивніших прихильників Джонсона.

Але цей крок зазнав узгодженої атаки з боку демократів. А також поставив нового спікера у конфліктну ситуацію із багатьма членами його власної республіканської конференції та із лідером партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом, який підтримав план допомоги Байдена, що включає $61 млрд для України, фінансування оборони для союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні та $14 млрд для зміцнення південного кордону.

Блінкен, якого кілька разів висміювали члени групи Code Pink, протестуючи проти підтримки адміністрацією Ізраїлю і відмови підтримати припинення вогню в Газі, пов'язав допомогу Ізраїлю і Україні з Іраном, країною, яка, як відомо, підтримує ХАМАС і підтримує союз з Росією.

"Конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв'язок, — говорить він сенаторам. — Відтоді, як ми перекрили Росії традиційні шляхи постачання її зброї, вона все більше і більше звертається за допомогою до Ірану. У відповідь Москва постачає Ірану все більш досконалі військові технології, які становлять загрозу для безпеки Ізраїлю. Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це просто підсилить і Москву, й Іран".

Згодом держсекретар зустрівся із Джонсоном, аби донести позицію адміністрації. Опісля він заявив журналістам, що це була "справді позитивна зустріч".

Фото: reuters

Макрон планує ядерні угоди з Казахстаном і Узбекистаном

Французький президент Емманюель Макрон сподівається забезпечити постачання урану з Казахстану та Узбекистану. Для цього він вирушає до цих країн, повідомляє Politico.

Як підкреслюють у виданні, поїздка відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості у відносинах з нинішніми основними постачальниками ЄС Нігером і Росією.

За словами представника Єлисейського палацу, візит Макрона до Казахстану та Узбекистану має на меті розширити французький вплив у регіоні, який має тісні зв'язки з Росією, а зараз також зближується з Китаєм.

Зараз Казахстан і Узбекистан є відповідно найбільшими і третіми за величиною постачальниками до Франції урану, який спалюється на атомних електростанціях.

"Минулого літа військова хунта захопила Нігер, який забезпечує 15% потреб Франції в урані, що викликало питання про те, чи може ця африканська країна і надалі залишатися надійним джерелом. Невизначеність також виникла навколо імпорту російського урану після вторгнення Москви в Україну", — пише Politico.

Ядерний сектор Росії досі не був об'єктом санкцій ЄС, але країни-члени продовжують віддалятися від Москви. Кількість урану, яку ЄС імпортував з Росії, впала на 16% минулого року порівняно з 2021 роком, тоді як кількість з Казахстану зросла на понад 14%.

Як зазначає медіа, раніше цього року генеральний директор державної ядерної компанії "Казатомпром" Єржан Муканов заявив Politico, що бачить зростання інтересу з боку Європи і що Казахстан "має намір стати вагомим гравцем на європейському ядерному ринку".

Французька ядерна компанія Orano активно працює в Казахстані, де вона експлуатує уранові шахти з 1990-х років, а віднедавна і в Узбекистані. Президент Orano Клод Імовен супроводжує Макрона в його поїздці разом із 14 іншими французькими керівниками, зокрема й головою французького енергетичного гіганта EDF Люком Ремоном.

За інформацією видання, під час поїздки будуть оголошені нові контракти і ділові партнерства, серед іншого в енергетичному секторі. Візит відбувається в той час, коли Брюссель конкурує з Китаєм за вплив у регіоні за допомогою інвестиційних програм, спрямованих на розвиток інфраструктури.

"І Казахстан, і Узбекистан отримують вигоду від китайських інвестицій в рамках пекінської ініціативи "Один пояс, один шлях", а їхні президенти взяли участь у зустрічі високого рівня з цього питання в Пекіні в жовтні. ЄС намагається посилити свій вплив у цих двох країнах, залучаючи їх до співпраці та інвестиційних проєктів у межах своєї ініціативи "Глобальний шлюз", яка є відповіддю блоку на ініціативу Китаю", — пояснює Politico.