Блінкен цього тижня може відвідати Туреччину, - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мета візиту Блінкена до Туреччини не уточнюється, й офіційно Держдеп її не коментував.

Речник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер у середу сказав журналістам, що Блінкен у п'ятницю вирушить до Ізраїлю, де зустрінеться з високопосадовцями уряду, та Йорданії.

"Він підтвердить підтримку США права Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права і обговорить необхідність вжити всіх заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, а також нашу роботу з доставки гуманітарної допомоги", – сказав Міллер.

Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.