Блінкен цього тижня може відвідати Туреччину, - ЗМІ
Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 5 листопада, прибуде з візитом до Туреччини на тлі ескалації на Близькому Сході
Про це повідомляє "Європейська правда".
Мета візиту Блінкена до Туреччини не уточнюється, й офіційно Держдеп її не коментував.
Речник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер у середу сказав журналістам, що Блінкен у п'ятницю вирушить до Ізраїлю, де зустрінеться з високопосадовцями уряду, та Йорданії.
"Він підтвердить підтримку США права Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного гуманітарного права і обговорить необхідність вжити всіх заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, а також нашу роботу з доставки гуманітарної допомоги", – сказав Міллер.
Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.
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