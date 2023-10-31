Блінкен заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході пов'язані
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що війни в Україні та на Близькому Сході пов'язані через взаємодопомогу між Іраном та Росією
Про це повідомляє Укрінформ.
"Конфлікти в Україні й на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", - йдеться у заяві.
За його словами, РФ все частіше звертається по військову допомогу до Ірану. Своєю чергою Москва пропонує країні власні передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.
"Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран", - наголосив Блінкен.
Держсекретар зазначив, що стратегії Заходу працюють, тому противники роблять все можливе, аби завадити їм. За його словами, багато хто знову робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або відволічуться на внутрішні проблеми. Блінкен пояснює, що запит Байдена про військову допомогу Україні й Ізраїлю одночасно має запобігти цьому.
- 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
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