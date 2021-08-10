Блінкен у Радбезі ООН нагадав про агресивні дії Росії проти України у Чорному та Азовському морях

Про це повідомляє Liga.net.

"У Чорному морі, Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо агресивні дії проти України, з вторгненнями на морі й в повітрі та переслідуваннями судів, що підриває торгівлю і доступ до джерел енергії", – заявив він.

Блінкен додав, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Крим – це Україна. Коли країни ігнорують кордони інших країн або претендують на їх територію, вони підривають суверенну рівність держав-членів – принцип ООН", – підсумував держсекретар.