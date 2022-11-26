Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдепартамент США
Держсекретар США Ентоні Блінкен 28-30 листопада перебуватиме з візитом у Бухаресті, де, зокрема, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США.
Ентоні Блінкен перебуватиме в Бухаресті 28-30 листопада на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО буде зосереджена на війні Росії проти України, реалізації нової Стратегічної концепції НАТО, включаючи виклики з боку Китайської Народної Республіки, енергетичній безпеці, захисті критичної інфраструктури та зусиллях НАТО щодо нарощування потенціалу та посилення стійкості в Боснії та Герцеговини, Грузії та Молдови", - йдеться в повідомленні.
Перебуваючи в Бухаресті, Блінкен проведе окремі зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також візьме участь у робочій вечері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
- В інтерв’ю французькому виданню Le Parisien очільник МЗС України Дмитра Кулеба зазначив, що Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму, а за участі партнерів і дуже часто з проханням не згадувати про них
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