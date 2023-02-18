Близький Схід, Кавказ, Закавказзя за найближчі десятиліття переживуть безліч війн, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Америка пропонувала якесь занулення для РФ: ви виходите з території, можливо, навіть Криму. Вони ж могли пропонувати обмін на зняття санкцій – це могло б бути предметом розмови. Москві це точно цікаво, не лише в частині санкцій, але і їхніх особистих активів – грошей, які належать цій групі: Путіну, Наришкіну, Патрушеву, які є мультимільярдерами. Тобто, це теж могло бути предметом відвертих переговорів. Ці особи є головними бенефіціарами "офшорної компанії Росія", вони викачують з неї кошти й роблять їх авуарами в безпечних зонах у решті світу. Це всі розуміють. Отже, якийсь ширший спектр питань був на цих переговорах", - підкреслив Фейгін.

Російський опозиційний політик також додав, що Америці було б краще, як і всьому світові повернутися до міжнародного права, яке визнає територіальну цілісність, суверенітет країн і непорушність кордонів.

"Відмова від повернення до цього створює дуже поганий прецедент для інших таких агресивних намірів. Країн таких чимало, до перегляду таких кордонів, і це не лише країни колишнього СРСР. У цьому світі ще ділитимуть і ділитимуть – і Близький Схід, і Кавказ, і Закавказзя за найближчі десятиліття переживуть безліч війн, що актуалізують питання про кордони. Створювати прецедент для офіційного перегляду через мирну угоду кордонів після розпаду СРСР – дуже небезпечно", - наголосив Фейгін.