Близько 17 500 військових, 614 танків, 311 систем артилерії та 135 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:

особового складу - близько 17500 осіб;

танків - 614 од.;

бойових броньованих машин - 1735 од.;

артилерійських систем - 311 од.;

РСЗВ - 96 од.;

засобів ППО - 54 од.;

літаків - 135 од.;

гелікоптерів - 131 од.;

автомобільної техніки - 1201 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн із ПММ - 75 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 од.;

спеціальної техніки - 22 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Дані уточнюють. Підрахунок втрат ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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