Близько 17 500 військових, 614 танків, 311 систем артилерії та 135 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 31 березня окупанти втратили в Україні близько 17 500 військових, 1735 бронемашин, 1201 одиницю автотехніки, 614 танків, 311 систем артилерії, 135 літаків і 131 гелікоптер
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян склали:
- особового складу - близько 17500 осіб;
- танків - 614 од.;
- бойових броньованих машин - 1735 од.;
- артилерійських систем - 311 од.;
- РСЗВ - 96 од.;
- засобів ППО - 54 од.;
- літаків - 135 од.;
- гелікоптерів - 131 од.;
- автомобільної техніки - 1201 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн із ПММ - 75 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 од.;
- спеціальної техніки - 22 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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