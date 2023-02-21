РФ обстріляла житлові квартали та інфраструктуру Херсона, є жертви
Удень 21 лютого російські війська завдали близько 20 ударів по території міста Херсон. Відомо про п'ятьох загиблих місцевих жителів і 16 поранених
Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації Прокудін Олександр
"Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Близько 20 вибухів", - написав очільник регіону.
Херсонська ОВА повідомила про п'ятьох загиблих та 16 поранених, серед яких 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Постраждалу ушпиталили в стані середньої важкості.
"Уламки ворожих снарядів вбили 5 мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення", - пише пресслужба.
Повідомляється, що російські снаряди поцілили на територію автопарку, де поранили двох людей. Унаслідок влучання боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі.
"Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу - будівля пошкоджена", - додають в ОВА.
Також російські війська обстріляли будівлю Херсонобленерго, там є постраждалий. Ще один чоловік зазнав уражень поблизу площі Свободи, де уламок снаряда пошкодив автомобіль.
Станом на 15:40 у місцях влучань палають гаражі та автівки.
Офіс генерального прокурора повідомляє, що двоє людей загинули на місці, ще двоє - дорогою до медзакладу. Також від обстрілу у власному домі загинула літня жінка.
"Наразі відомо про щонайменше 15 поранених. Кількість потерпілих уточнюється", - підсумувала пресслужба.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
Оперативне командування "Південь" пише, що відомо про 6 загиблих і 12 поранених.
Ворог ударив по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.
"Просто під час промови кривавого диктатора Путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню", - написала пресслужба.
Унаслідок прямого влучання в багатоквартирний будинок у кількох помешканнях розпочалися пожежі, є суттєві пошкодження інших домівок.
Також рашисти гатили по місцевому ринку та зупинці громадського транспорту.
"Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали", - пише ОК "Південь".
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Херсона російською армією.
"Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі", - сказав очільник країни.
Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних: "Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу та України".
Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив Суспільному про 6 загиблих внаслідок обстрілів міста.
"Наразі інформація уточнюється. Локація на якій ми знаходимося не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста", - сказав Плетенчук.
Місцеві телеграм-канали пишуть, зі слів очевидців, які знаходилися поряд із зупинкою транспорту, загинуло мінімум 2 людини, поранено щонайменше троє.
Російський снаряд влучив у дев'ятиповерхівку. Як пишуть у групі, відомо про щонайменше 2 поранених.
Ще постраждали мінімум 3 житлові будинки внаслідок ракетної атаки об 11:55.
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