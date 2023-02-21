Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації Прокудін Олександр

"Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Близько 20 вибухів", - написав очільник регіону.

Херсонська ОВА повідомила про п'ятьох загиблих та 16 поранених, серед яких 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Постраждалу ушпиталили в стані середньої важкості.

"Уламки ворожих снарядів вбили 5 мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення", - пише пресслужба.

Повідомляється, що російські снаряди поцілили на територію автопарку, де поранили двох людей. Унаслідок влучання боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі.

"Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу - будівля пошкоджена", - додають в ОВА.

Також російські війська обстріляли будівлю Херсонобленерго, там є постраждалий. Ще один чоловік зазнав уражень поблизу площі Свободи, де уламок снаряда пошкодив автомобіль.

Станом на 15:40 у місцях влучань палають гаражі та автівки.

Офіс генерального прокурора повідомляє, що двоє людей загинули на місці, ще двоє - дорогою до медзакладу. Також від обстрілу у власному домі загинула літня жінка.

"Наразі відомо про щонайменше 15 поранених. Кількість потерпілих уточнюється", - підсумувала пресслужба.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Оперативне командування "Південь" пише, що відомо про 6 загиблих і 12 поранених.

Ворог ударив по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.

"Просто під час промови кривавого диктатора Путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню", - написала пресслужба.

Унаслідок прямого влучання в багатоквартирний будинок у кількох помешканнях розпочалися пожежі, є суттєві пошкодження інших домівок.

Також рашисти гатили по місцевому ринку та зупинці громадського транспорту.

"Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали", - пише ОК "Південь".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл Херсона російською армією.

"Вчергове нещадно вбиває мирне населення. Є влучання в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівку, зупинку громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі", - сказав очільник країни.

Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних: "Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу та України".

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив Суспільному про 6 загиблих внаслідок обстрілів міста.

"Наразі інформація уточнюється. Локація на якій ми знаходимося не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Також ракета залпового вогню типу "Град" вдарила і по інших районах нашого міста", - сказав Плетенчук.

Місцеві телеграм-канали пишуть, зі слів очевидців, які знаходилися поряд із зупинкою транспорту, загинуло мінімум 2 людини, поранено щонайменше троє.

Російський снаряд влучив у дев'ятиповерхівку. Як пишуть у групі, відомо про щонайменше 2 поранених.

Ще постраждали мінімум 3 житлові будинки внаслідок ракетної атаки об 11:55.