Близько 200 цивільних та два десятки військових ЗСУ: на місці масових поховань у Лимані ексгумували перші тіла
Цивільних жителів Лиману, серед яких є діти, хоронили в окремих могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів
Про це повідомляє Національна поліція України.
Інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в окремих могилах. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми. Військових хоронили у траншеї завдовжки 40 метрів.
За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників.
На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.
На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. Уже підняли 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.
Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.
- 23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумували 436 тіл, більшість із яких має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
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