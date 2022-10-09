Про це повідомляє Національна поліція України.

Інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в окремих могилах. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми. Військових хоронили у траншеї завдовжки 40 метрів.

За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.

На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. Уже підняли 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.

23 вересня завершилася ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Всього ексгумували 436 тіл, більшість із яких має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

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