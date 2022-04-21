Близько 21 тис. військових, 829 танків, 172 літаки та 151 гелікоптер: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 21 березня окупанти втратили близько 21 тис. військових, 2118 бронемашин, 829 танків, 393 системи артилерії, 172 літаки та 151 гелікоптер
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - 21 тис. осіб;
- танків - 829 од.,
- бойових броньованих машин - 2118 од.;
- артилерійських систем - 393 од.;
- РСЗВ - 136 од.;
- засобів ППО - 67 од.;
- літаків - 172 од.;
- гелікоптерів - 151 од.;
- автомобільної техніки - 1508 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166 од.;
- спеціальної техніки - 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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