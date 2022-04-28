Близько 22,8 тис. військових, 970 танків, 215 БПЛА та 187 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 22 800 військових;

танків - 970 од.;

бойових броньованих машин - 2389 од.;

артилерійських систем - 431 од.;

РСЗВ - 151 од.;

засобів ППО - 72 од.;

літаків - 187 од.;

гелікоптерів - 155 од.;

автомобільної техніки - 1688 од.;

кораблів/катерів - 8 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 од.;

спеціальної техніки - 31 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

Протягом доби 27 квітня найбільших втрат росіяни зазнали на Запорізькому й Ізюмському напрямках.

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