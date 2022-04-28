Близько 22,8 тис. військових, 970 танків, 215 БПЛА та 187 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 28 квітня окупанти втратили в Україні близько 22,8 тис. військових, 2389 бронемашин, 970 танків, 431 систему артилерії та 187 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 22 800 військових;
- танків - 970 од.;
- бойових броньованих машин - 2389 од.;
- артилерійських систем - 431 од.;
- РСЗВ - 151 од.;
- засобів ППО - 72 од.;
- літаків - 187 од.;
- гелікоптерів - 155 од.;
- автомобільної техніки - 1688 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 од.;
- спеціальної техніки - 31 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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