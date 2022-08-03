Близько 23 тис. українців хочуть виїхати з окупованого Херсону, - радник мера
До Запоріжжя щодня приїздить 800-1000 херсонців
Про це в ефірі Еспресо заявив радник мера Херсона Роман Головня.
"Зараз запит на евакуацію значно зріс. З активними діями ЗСУ - це посилилось. Сьогодні є певні офіційні списки на евакуацію - вони сягають близько 23 тис. людей, які хочуть виїхати на підконтрольну територію", - сказав він.
Радник додав, що зараз є величезні черги на єдиному шляху виїзду - це Василівка Запорізької області.
"Там збирається щодня близько 1,5 тисячі автомобілів. До Запоріжжя щодня приїздить 800-1000 херсонців. Цей рух є, люди хочуть виїхати. Є мала доступність, ми як можемо робимо безкоштовну евакуацію, курсують автобуси, але той величезний запит задовольнити дуже важко. Багато людей в непростому очікуванні, в чергах стоять на виїзд і хочуть максимально швидко це зробити", - підсумував Головня.
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