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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 23 тис. українців хочуть виїхати з окупованого Херсону, - радник мера
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Близько 23 тис. українців хочуть виїхати з окупованого Херсону, - радник мера

3 серпня, 2022 середа
18:07
війна з Росією евакуація

До Запоріжжя щодня приїздить 800-1000 херсонців

Про це в ефірі Еспресо заявив радник мера Херсона Роман Головня.

"Зараз запит на евакуацію значно зріс. З активними діями ЗСУ - це посилилось. Сьогодні є певні офіційні списки на евакуацію - вони сягають близько 23 тис. людей, які хочуть виїхати на підконтрольну територію", - сказав він.

Радник додав, що зараз є величезні черги на єдиному шляху виїзду - це Василівка Запорізької області.

"Там збирається щодня близько 1,5 тисячі автомобілів. До Запоріжжя щодня приїздить 800-1000 херсонців. Цей рух є, люди хочуть виїхати. Є мала доступність, ми як можемо робимо безкоштовну евакуацію, курсують автобуси, але той величезний запит задовольнити дуже важко. Багато людей в непростому очікуванні, в чергах стоять на виїзд і хочуть максимально швидко це зробити", - підсумував Головня.

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Херсон
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