Про це пише Welt am Sonntag.

У МВС Німеччини зафіксували, що до зони бойових дій виїхали понад 60 добровольців, "які мають відношення до екстремізму або політично мотивованих злочинів".

Крім цього, є дані, що 39 людей вирушили в Україну "з наміром брати участь у бойових діях", - з них 27 проросійські й 12 проукраїнські. Щодо переважної більшості з них влада має конкретну інформацію про те, що вони брали участь у бойових діях.

За даними МВС, серед них є як праві, так і ліві екстремісти. Однак більшість людей відносять владу до сфери явища "чужої ідеології". За даними спецслужб, це, наприклад, приєднання до сепаратистського угруповання.

Насправді кількість добровольців з Німеччини, які воюють в Україні, є більшою. Влада цієї країни збирає дані лише про осіб, пов'язаних з екстремізмом. Крім того, в українській армії є чимало колишніх солдатів - деякі з них раніше проходили підготовку в Бундесвері - які приєдналися до Міжнародного легіону в складі української армії.

Сам факт участі в бойових діях в Україні німецькими законами не карається, поки мова йде про службу в регулярних арміях. Інша ситуація з "добровольчими загонами" або "ополченням", участь в яких вже може бути кваліфікована як найманство, заявила прес-секретар федерального Міністерства юстиції.

Однак експерт із зовнішньої політики та заступник голови Комітету парламентського контролю Родеріх Кізеветтер розкритикував таку ситуацію.

"Люди або екстремісти, які добровільно приєднуються до російських збройних сил або терористичних груп для участі в нападі на Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після їх повернення до Німеччини", - сказав він.

Також Кізеветтер зазначив, що участь у війні на боці РФ сама по собі передбачає "систематичну причетність до воєнних злочинів і порушень прав людини".