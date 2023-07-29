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У Німеччині політики закликають уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus

29 липня, 2023 субота
15:09
Війна з Росією ракети Taurus

Низка німецьких політиків знову закликала уряд поставити Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, а депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер сказав, що зробити це потрібно "негайно"

Про це повідомляє DW.

Кізеветтер зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 ракет Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях. Натомість вони можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправлення в Україну.

Експерт Вільної демократичної партії, що входить до керівної коаліції, Маркус Фабер нагадав, що ЗСУ успішно застосовують ракети Storm Shadow, які країні поставила Велика Британія. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України під час оборони від російської агресії.

Крім цього, посол України у ФРН Олексій Макєєв попросив "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя". Він нагадав про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Попри заклики німецьких політиків міноборони країни підтвердило свою відмову від постачань Україні ракет. Представниця міністерства вказала на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.

Довідка. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Taurus для України

Ракетний експерт з Університету Осло Фабіан Гоффманн розповідав журналістам, що РФ не має коштів для того, щоб перехоплювати крилаті ракети типу Storm Shadows, які Україна вже отримала від Німеччини. Щоправда, щоби змінити хід війни, Україні потрібно багато таких ракет.

23 травня повідомлялося, що представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) вважає, що Київ має отримати усе, що використовує НАТО. А також те, що не суперечить міжнародному праву. Політик був впевнений, що надання ракет Taurus Україні буде набагато більш раціональним, аніж зберігати їх на складах у Німеччині.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просить надати їй крилаті далекобійні ракети Taurus. Отримання запиту підтвердили у Міноборони ФРН, не уточнивши, на скільки ракет розраховує Київ.

5 червня уряд Німеччини розглядав можливість перегляду своєї позиції щодо постачання західних винищувачів F-16 Україні. Попри це Пісторіус заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus у найближчому майбутньому не планується.

Уже 26 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що його країна не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus через побоювання, що їх може бути використано для ударів по території Росії.

Нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Німеччина пояснює відмову надавати Україні крилаті ракети "повітря-поверхня" великої дальності Taurus відсутністю в ЗСУ літаків, які можуть нести цю зброю.

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Німеччина
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