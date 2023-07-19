Нардеп Чернєв назвав причину, з якої Німеччина не дає Україні ракети Taurus
Нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Німеччина пояснює відмову надавати Україні крилаті ракети "повітря-поверхня" великої дальності Taurus відсутністю в ЗСУ літаків, які можуть нести цю зброю
Про це Чернєв сказав у коментарі Еспресо.
"Німеччина, зокрема тому нам відмовляє, що немає технічного рішення, який літак буде носієм цієї ракети. Тому що на сьогодні ані МіГ-29, ані бомбардувальник Су-24 не є платформою для Taurus", - сказав Чернєв.
Нардеп зазначив, що ці ракети можуть нести американські винищувачі F-16, надання яких Україна чекає від Заходу.
"F-16 може нести дуже багато різних ракет, різного типу: протирадіолокаційних ракет, далекого радіусу дії, ті самі Taurus, про які ми просимо Німеччину", - сказав Чернєв.
Довідка. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.
- У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
- 5 червня у Німеччині заявили, що не планують передавати такі ракети, але не виключили, що можуть змінити своє рішення з часом.
- Пізніше у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не надає Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання ударів ними по території РФ.
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