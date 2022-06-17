Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ орієнтовно становлять:

окупантів - близько 33 150 (+200) військових;

танків - 1456 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 3563 (+18) од.;

артилерійських систем - 734 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 233 (+3) од.;

засобів ППО - 97 (+0) од.;

літаків - 215 (+2) од.;

гелікоптерів - 180 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 593 (+2) од.;

крилатих ракет - 129 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2496 (+2) од.;

спеціальної техніки - 55 (+0) од.

Упродовж 16 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. Інформацію уточнюють.

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