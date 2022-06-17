Близько 33 150 окупантів, 215 літаків і 180 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 17 червня окупанти втратили 33 150 військових, 1456 танків, 215 літаків і 180 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ орієнтовно становлять:
окупантів - близько 33 150 (+200) військових;
танків - 1456 (+7) од.;
бойових броньованих машин - 3563 (+18) од.;
артилерійських систем - 734 (+5) од.;
реактивних систем залпового вогню - 233 (+3) од.;
засобів ППО - 97 (+0) од.;
літаків - 215 (+2) од.;
гелікоптерів - 180 (+1) од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 593 (+2) од.;
крилатих ракет - 129 (+0) од.;
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки й автоцистерн - 2496 (+2) од.;
спеціальної техніки - 55 (+0) од.
Упродовж 16 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. Інформацію уточнюють.
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