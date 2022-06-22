Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:

особового складу - близько 34230 (+130) окупантів;

танків - 1496 (+0) од.;

бойових броньованих машин - 3614 (+8) од.;

артилерійських систем - 752 (+0) од.;

реактивних систем залпового вогню - 239 (+0) од.;

засобів ППО - 99 (+1) од.;

літаків - 216 (+0) од.;

гелікоптерів - 182 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 614 (+3) од.;

крилатих ракет - 137 (+0) од.;

кораблів/катерів - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2543 (+6) од.;

спеціальної техніки - 60 (+1) од.

Упродовж 22 червня найбільших втрат РФ зазнала на Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.

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