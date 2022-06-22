Близько 34 230 окупантів, 614 безпілотників і 182 гелікоптери: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 22 червня окупанти втратили близько 34 230 військових, 1496 танків, 614 безпілотників і 182 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 34230 (+130) окупантів;
- танків - 1496 (+0) од.;
- бойових броньованих машин - 3614 (+8) од.;
- артилерійських систем - 752 (+0) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 239 (+0) од.;
- засобів ППО - 99 (+1) од.;
- літаків - 216 (+0) од.;
- гелікоптерів - 182 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 614 (+3) од.;
- крилатих ракет - 137 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2543 (+6) од.;
- спеціальної техніки - 60 (+1) од.
Упродовж 22 червня найбільших втрат РФ зазнала на Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
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