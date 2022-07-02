Близько 35 870 військових, 1582 танки й 653 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 2 липня окупанти втратили близько 35 870 військових, 3737 бронемашин, 1582 танки й 653 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномсштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 35 870 (+120) окупантів;
- танків - 1582 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 3737 (+1) од.;
- артилерійських систем - 800 (+4) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.;
- засобів ППО - 105 (+0) од.;
- літаків - 217 (+0) од.;
- гелікоптерів - 186 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 653 (+8) од.;
- крилатих ракет - 144 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2614 (+4) од.;
- спеціальної техніки - 61 (+0) од.
Упродовж 1 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе