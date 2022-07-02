Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномсштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:

особового складу - близько 35 870 (+120) окупантів;

танків - 1582 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 3737 (+1) од.;

артилерійських систем - 800 (+4) од.;

реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.;

засобів ППО - 105 (+0) од.;

літаків - 217 (+0) од.;

гелікоптерів - 186 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 653 (+8) од.;

крилатих ракет - 144 (+1) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2614 (+4) од.;

спеціальної техніки - 61 (+0) од.

Упродовж 1 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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