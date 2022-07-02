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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 35 870 військових, 1582 танки й 653 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Близько 35 870 військових, 1582 танки й 653 безпілотники: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

2 липня, 2022 субота
09:41
війна з Росією втрати окупантів

З 24 лютого до 2 липня окупанти втратили близько 35 870 військових, 3737 бронемашин, 1582 танки й 653 безпілотники

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномсштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ становлять:

  • особового складу - близько 35 870 (+120) окупантів;
  • танків - 1582 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 3737 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 800 (+4) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 246 (+0) од.;
  • засобів ППО - 105 (+0) од.;
  • літаків - 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 186 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 653 (+8) од.;
  • крилатих ракет - 144 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2614 (+4) од.;
  • спеціальної техніки - 61 (+0) од.

Упродовж 1 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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