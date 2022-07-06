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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 36,5 тис. військових, 1600 танків і 644 безпілотники: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
Інфографіка

Близько 36,5 тис. військових, 1600 танків і 644 безпілотники: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

6 липня, 2022 середа
09:34
війна з Росією втрати окупантів

З 24 лютого до 6 липня окупанти втратили близько 36,5 тис. військових, 3789 бронемашин, 1600 танків і 644 безпілотники

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу - близько 36,5 тис. (+150) окупантів;
  • танків - 1600 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 3789 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 812 (+6) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;
  • засобів ППО - 107 (+2) од.;
  • літаків - 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 187 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 664 (+4) од.;
  • крилатих ракет - 153 (+9) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2648 (+14) од.;
  • спеціальної техніки - 65 (+0) од.

Упродовж 5 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках. 

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