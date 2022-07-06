Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 36,5 тис. (+150) окупантів;

танків - 1600 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 3789 (+17) од.;

артилерійських систем - 812 (+6) од.;

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;

засобів ППО - 107 (+2) од.;

літаків - 217 (+0) од.;

гелікоптерів - 187 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 664 (+4) од.;

крилатих ракет - 153 (+9) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2648 (+14) од.;

спеціальної техніки - 65 (+0) од.

Упродовж 5 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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