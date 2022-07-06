Близько 36,5 тис. військових, 1600 танків і 644 безпілотники: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 6 липня окупанти втратили близько 36,5 тис. військових, 3789 бронемашин, 1600 танків і 644 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 36,5 тис. (+150) окупантів;
- танків - 1600 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 3789 (+17) од.;
- артилерійських систем - 812 (+6) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;
- засобів ППО - 107 (+2) од.;
- літаків - 217 (+0) од.;
- гелікоптерів - 187 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 664 (+4) од.;
- крилатих ракет - 153 (+9) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2648 (+14) од.;
- спеціальної техніки - 65 (+0) од.
Упродовж 5 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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