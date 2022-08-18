Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 44,3 тис. (+200) окупантів;

танків - 1889 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 4179 (+17) од.;

артилерійських систем - 1010 (+17) од.;

реактивних систем залпового вогню - 265 (+2) од.;

засобів ППО - 136 (+0) од.;

літаків - 234 (+1) од.;

гелікоптерів - 197 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1) од.;

крилатих ракет - 190 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3061 (+7) од.;

спеціальної техніки - 93 (+0) од.

Упродовж 17 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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