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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 44,3 тис. окупантів, 234 літаки та 197 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
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Близько 44,3 тис. окупантів, 234 літаки та 197 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

18 серпня, 2022 четвер
10:41
війна з Росією Втрати окупантів

З 24 лютого до 18 серпня окупанти втратили близько 44,3 тис. окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України становлять:

  • особового складу - близько 44,3 тис. (+200) окупантів;
  • танків - 1889 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 4179 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 1010 (+17) од.;
  • реактивних систем залпового вогню - 265 (+2) од.;
  • засобів ППО - 136 (+0) од.;
  • літаків - 234 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 197 (+1) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1) од.;
  • крилатих ракет - 190 (+0) од.;
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3061 (+7) од.;
  • спеціальної техніки - 93 (+0) од.

Упродовж 17 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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