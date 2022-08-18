Близько 44,3 тис. окупантів, 234 літаки та 197 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 18 серпня окупанти втратили близько 44,3 тис. окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 44,3 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1889 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 4179 (+17) од.;
- артилерійських систем - 1010 (+17) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 265 (+2) од.;
- засобів ППО - 136 (+0) од.;
- літаків - 234 (+1) од.;
- гелікоптерів - 197 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1) од.;
- крилатих ракет - 190 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3061 (+7) од.;
- спеціальної техніки - 93 (+0) од.
Упродовж 17 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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