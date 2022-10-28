Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 69,7 тис. (+480) окупантів;

танків - 2640 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 5378 (+14) од.;

артилерійських систем - 1698 (+8) од.;

реактивних систем залпового вогню - 379 (+0) од.;

засобів ППО - 192 (+0) од.;

літаків - 272 (+1) од.;

гелікоптерів - 251 (+2) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од.;

крилатих ракет - 351 (+0) од.;

кораблів/катерів - 16 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 4088 (+10) од.;

спеціальної техніки -151 (+1) од.

Дані уточнюють.

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