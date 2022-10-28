Близько 480 окупантів, два гелікоптери та літак: втрати РФ в Україні за добу
З 24 лютого до 28 жовтня окупанти втратили близько 69,7 тис. військових, 2640 танків, 1401 дрон, 272 літаки й 251 гелікоптер
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 69,7 тис. (+480) окупантів;
- танків - 2640 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 5378 (+14) од.;
- артилерійських систем - 1698 (+8) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 379 (+0) од.;
- засобів ППО - 192 (+0) од.;
- літаків - 272 (+1) од.;
- гелікоптерів - 251 (+2) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од.;
- крилатих ракет - 351 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4088 (+10) од.;
- спеціальної техніки -151 (+1) од.
Дані уточнюють.
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