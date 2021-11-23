Близько 50 мігрантів в черговий раз намагалися прорватися через кордон Польщі
Польські прикордонники зафіксували спробу групи з 50 мігрантів прорватися з Білорусі до Польщі поблизу села Біловежа
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
"На ділянці кордону в районі села Біловежа 50 агресивно налаштованих іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться у Twitter-повідомленні.
Прикордонна служба додала, що було прийнято рішення про депортацію 66 іноземців.
Всього за минулу добу, 22 листопада, було зафіксовано 174 спроби нелегального перетину білорусько-польського кордону.
Міністерство оборони Польщі стверджує, що спробу мігрантів штурмувати кордон у Біловезькій області підтримували білоруські силовики.
- 20 листопада близько 200 осіб штурмували кордон між Польщею і Білоруссю. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, мігранти змінили тактику і тепер розділяються на маленькі групи.
- 21 листопада близько 150 мігрантів поблизу села Дубичі-Церківні. Загалом за добу було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону.
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