Близько 50 мігрантів в черговий раз намагалися прорватися через кордон Польщі

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.



"На ділянці кордону в районі села Біловежа 50 агресивно налаштованих іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться у Twitter-повідомленні.



Прикордонна служба додала, що було прийнято рішення про депортацію 66 іноземців.



Wczoraj tj.22.11 na gr.????????????????odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021

Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

20 листопада близько 200 осіб штурмували кордон між Польщею і Білоруссю. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, мігранти змінили тактику і тепер розділяються на маленькі групи.

21 листопада близько 150 мігрантів поблизу села Дубичі-Церківні. Загалом за добу було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону.

Всього за минулу добу, 22 листопада, було зафіксовано 174 спроби нелегального перетину білорусько-польського кордону.Міністерство оборони Польщі стверджує, що спробу мігрантів штурмувати кордон у Біловезькій області підтримували білоруські силовики.