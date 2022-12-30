Близько 60 прильотів з мінометів: уранці армія РФ обстріляла Сумщину

Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів", - пише Живицький.

Інформацію про наслідки та постраждалих уточнюють.

Також близько опівночі, 29 грудня, рашисти гатили з самохідної артилерійської установки по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксовано 19 прильотів.

Увечері 29 грудня, після 21 години, російські окупанти із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів.

За день, 28 грудня, російські загарбники завдали 70 ударів по території Сумської області.

Уранці 29 грудня на Сумщині збили дві ворожі ракети: "Ще одна ракета росіян знищена над Сумщиною силами ППО".

У четвер, 29 грудня, російські загарбники завдали 51 удар по прикордонних громадах Сумської області.

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