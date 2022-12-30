Близько 60 прильотів з мінометів: уранці армія РФ обстріляла Сумщину
Уранці 30 грудня російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано 60 прильотів з мінометів
Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні, після 8 години ранку, противник із мінометів обстріляв Миропільську громаду. Було 60 прильотів", - пише Живицький.
Інформацію про наслідки та постраждалих уточнюють.
Також близько опівночі, 29 грудня, рашисти гатили з самохідної артилерійської установки по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксовано 19 прильотів.
Увечері 29 грудня, після 21 години, російські окупанти із мінометів обстріляли Шалигинську громаду. Було 15 прильотів.
- За день, 28 грудня, російські загарбники завдали 70 ударів по території Сумської області.
- Уранці 29 грудня на Сумщині збили дві ворожі ракети: "Ще одна ракета росіян знищена над Сумщиною силами ППО".
- У четвер, 29 грудня, російські загарбники завдали 51 удар по прикордонних громадах Сумської області.
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