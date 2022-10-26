Близько 68,9 тис. окупантів, 2628 танків і 1379 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 26 жовтня окупанти втратили близько 68,9 тис. військових, 5351 бронемашину, 2628 танків, 1379 безпілотників і 192 засоби ППО
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягають:
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особового складу - близько 68,9 тис. (+480) окупантів;
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танків - 2628 (+17) од.
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бойових броньованих машин - 5351 (+30) од.
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артилерійських систем - 1686 (+12) од.
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реактивних систем залпового вогню - 379 (+2) од.
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засобів ППО - 192 (+2) од.
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літаків - 271 (+0) од.
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гелікоптерів - 248 (+0) од.
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безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7) од.
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крилатих ракет - 350 (+0), од.
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кораблів/катерів - 16 (+0) од.
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автомобільної техніки й автоцистерн - 4076 (+22) од.
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спеціальної техніки - 149 (+0) од.
Повні дані уточнюють.
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