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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Близько 68,9 тис. окупантів, 2628 танків і 1379 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
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Близько 68,9 тис. окупантів, 2628 танків і 1379 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

26 жовтня, 2022 середа
10:15
війна з Росією Втрати окупантів

З 24 лютого до 26 жовтня окупанти втратили близько 68,9 тис. військових, 5351 бронемашину, 2628 танків, 1379 безпілотників і 192 засоби ППО

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягають:

  • особового складу - близько 68,9 тис. (+480) окупантів;

  • танків - 2628 (+17) од.

  • бойових броньованих машин - 5351 (+30) од.

  • артилерійських систем - 1686 (+12) од.

  • реактивних систем залпового вогню - 379 (+2) од.

  • засобів ППО - 192 (+2) од.

  • літаків - 271 (+0) од.

  • гелікоптерів - 248 (+0) од.

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7) од.

  • крилатих ракет - 350 (+0), од.

  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.

  • автомобільної техніки й автоцистерн - 4076 (+22) од.

  • спеціальної техніки - 149 (+0) од.

Повні дані уточнюють.

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Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
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