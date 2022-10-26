Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягають:

особового складу - близько 68,9 тис. (+480) окупантів;

танків - 2628 (+17) од.

бойових броньованих машин - 5351 (+30) од.

артилерійських систем - 1686 (+12) од.

реактивних систем залпового вогню - 379 (+2) од.

засобів ППО - 192 (+2) од.

літаків - 271 (+0) од.

гелікоптерів - 248 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7) од.

крилатих ракет - 350 (+0), од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 4076 (+22) од.

спеціальної техніки - 149 (+0) од.

Повні дані уточнюють.

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