Близько 870 солдатів, 11 танків і 5 артсистем: втрати РФ за добу в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 132 160 солдатів, 3231 танк, 461 реактивну систему залпового вогню
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3231 (+11) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од.
- артилерійських систем – 2231 (+5) од.
- РСЗВ – 461 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 227 (+0) од.
- літаків – 294 (+0) од.
- гелікоптерів – 284 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од.
- спеціальна техніка ‒ 203 (+0)
Остаточні дані уточнюються.
За минулу добу, 5 лютого, ЗСУ відбили атаки ворога в районах 14 міст та сіл. Також українські воїни уразили райони скупчення окупантів й склад боєприпасів.
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