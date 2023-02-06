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Головна війна з Росією Серед військових РФ та вагнерівців спостерігається повна відсутність координації та взаємодії під час боїв у районі Бахмута, - Генштаб

Серед військових РФ та вагнерівців спостерігається повна відсутність координації та взаємодії під час боїв у районі Бахмута, - Генштаб

6 лютого, 2023 понедiлок
07:05
війна з Росією Непокаране зло повертається

Під час бойових дій біля Бахмута серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців ПВК Вагнера спостерігається повна відсутність координації та взаємодії

Про це у ранковому зведенні 6 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК Вагнера", - зазначають у Генштабі.

ЗСУ відбили атаки ворога в районах 14 міст та сіл

За минулу добу, 5 лютого, наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Українські воїни уразили райони скупчення окупантів й склад боєприпасів

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

У Василівці на Запоріжжі загарбники облаштували дитячу лікарню під військовий шпиталь

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області, окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. 

Прийом дітей до лікарні припинено.

Ворожі війська завдали 4 ракетних удари та здійснили 56 обстрілів із РСЗВ по Україні

Противник завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Росія зосередилася на наступі по 5 напрямках

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних ворожих угруповань не виявлено.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 районів населених пунктів, серед них – Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. 

Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом, майже 20 населених пунктів.

  • Раніше у Генштабі розповідали, що в місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів.

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