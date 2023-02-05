Про це Генштаб повідомив у facebook в неділю, 5 лютого.

Зазначається, що йдеться про колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих правоохоронних органів. Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

Також додається, що російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитячий садочок: росіяни обстріляли Донеччину

У Генштабі зазначили, що протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

"2 російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок, 4 мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона", - йдеться у дописі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок: під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.

Бахмутський напрямок: вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

Новопавлівський напрямок: танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

Запорізький напрямок: під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок: обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога

Стало відомо, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

"Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард", - йдеться у дописі.