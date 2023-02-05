У Токмаку окупанти виселяють цивільних з їх помешкань, аби віддати ці житла колаборантам, - Генштаб
В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів
Про це Генштаб повідомив у facebook в неділю, 5 лютого.
Зазначається, що йдеться про колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих правоохоронних органів. Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.
Також додається, що російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.
Пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитячий садочок: росіяни обстріляли Донеччину
У Генштабі зазначили, що протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.
"2 російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок, 4 мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона", - йдеться у дописі.
Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.
Куп’янський напрямок: ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
Лиманський напрямок: під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.
Бахмутський напрямок: вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
Авдіївський напрямок: під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.
Новопавлівський напрямок: танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.
Запорізький напрямок: під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.
Херсонський напрямок: обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога
Стало відомо, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
"Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард", - йдеться у дописі.
- 5 лютого зранку Генштаб повідомив, на Донеччині окупанти облаштовують польові шпиталі в школах, дитячих садочках і в складських приміщеннях: медзаклади переповнені пораненими військовими РФ.
- Пізніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни зменшили корабельне угруповання в Чорному морі через потужний шторм.
- Усього за час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 131 290 росіян, 3220 танків, 1958 БПЛА й 227 засобів ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе