В Чорному морі потужний шторм, який впливає на корабельне угруповання противника, - Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни зменшили корабельне угруповання в Чорному морі через потужний шторм
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Спостерігається активність противника на південному напрямку. Однак інформація з соціальних мереж не відповідає дійсності. Не було жодних літальних обʼєктів ворога в Миколаївській та Одеській областях. Треба памʼятати, що Сили оборони також працюють у відповідь і тримають ситуацію під контролем", - пояснила Гуменюк
Речниця ОК "Південь" також розповіла, що у Чорному морі спостерігається потужний шторм
"У Чорному морі спостерігається надзвичайно потужний шторм. Ситуація з погодою дуже критична. Це також діє на стан корабельного угруповання противника в Чорному морі. Росіяни критично зменшили кількість корабельного угруповання в морі. Зокрема, у відкритому морі вони залишили лише 5 одиниць кораблів забезпечення", - додала вона.
- 5 лютого у Генштабі повідомили, що усього за час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 131 290 росіян, 3220 танків, 1958 БПЛА й 227 засобів ППО
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