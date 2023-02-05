Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"Спостерігається активність противника на південному напрямку. Однак інформація з соціальних мереж не відповідає дійсності. Не було жодних літальних обʼєктів ворога в Миколаївській та Одеській областях. Треба памʼятати, що Сили оборони також працюють у відповідь і тримають ситуацію під контролем", - пояснила Гуменюк

Речниця ОК "Південь" також розповіла, що у Чорному морі спостерігається потужний шторм

"У Чорному морі спостерігається надзвичайно потужний шторм. Ситуація з погодою дуже критична. Це також діє на стан корабельного угруповання противника в Чорному морі. Росіяни критично зменшили кількість корабельного угруповання в морі. Зокрема, у відкритому морі вони залишили лише 5 одиниць кораблів забезпечення", - додала вона.