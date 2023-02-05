За добу РФ втратила в Україні 700 військових, 2 танки й засоби ППО

Північна Корея відправить на окуповані Луганщину та Донеччину військових і поліцію, - Daily NK

У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США

Блінкен терміново зв'язався з Ван І після скандалу з китайськими шпигунськими кулями