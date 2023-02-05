За добу РФ втратила в Україні 700 військових, 2 танки й засоби ППО
Усього за час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 131 290 росіян, 3220 танків, 1958 БПЛА й 227 засобів ППО
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 131 290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
- артилерійських систем – 2226 (+6) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 203 (+0).
- Нагадаємо, як ранком повідомив Генштаб, на Донеччині окупанти облаштовують польові шпиталі в школах, дитячих садочках і в складських приміщеннях: медзаклади переповнені пораненими військовими РФ.
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