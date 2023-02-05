Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Генштаб: для облаштування польових шпиталів росіяни використовують дитячі садочки, школи та склади

Генштаб: для облаштування польових шпиталів росіяни використовують дитячі садочки, школи та склади

5 лютого, 2023 неділя
07:06
війна з Росією Окупанти

Як повідомив Генштаб, на Донеччині окупанти облаштовують польові шпиталі в школах, дитячих садочках і в складських приміщеннях: медзаклади переповнені пораненими військовими РФ

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

На Донеччині медзаклади переповнені пораненими окупантами, а в Луганській області до 600 мобілізованих загарбників відмовилися від участі в бойових діях

"У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками", - заявили в ЗСУ.

Так, росіяни облаштовують приміщення шкіл, дитячих садочків та складів під польові шпиталі. Зокрема відомо, що до міста Світлодарськ, Донеччина, окупанти привезли медиків із Якутії.

Захисники також фіксують випадки відмов мобілізованих росіян брати участь у бойових діях:

"Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії".

За добу росіяни здійснили по Україні 61 обстріл з РСЗВ

"Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона. До того ж високою залишається загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах на всій території України", - наголосили в Генштабі.

4 лютого Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 9 населених пунктів Донеччини й Луганщини

Упродовж доби Сили оборони відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

Тоді ж українська авіація завдала 5 ударів по районах концентрації особового складу та військової техніки ворога, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Українські захисники ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили росіян, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Ситуація за напрямками:

"Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення", - зазначили в пресслужбі.

У Генштабі ствердили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Одночасно РФ зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Водночас від обстрілів постраждали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі - Сумської та Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни гатили з танків та артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під атакою опинилися Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійськими обстрілами були Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку атаковані Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під ворожим вогнем опинилися райони населених пунктів: Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

військові
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
мобілізація
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
4 лютого, 2023 субота
Посол РФ у США налякав наслідками ударів новими ракетами по "землях, які увійшли до складу Росії"
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський
3 лютого, 2023 п'ятниця
У МЗС Польщі озвучили "найгірший" сценарій завершення війни в Україні
4 лютого, 2023 субота
У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 лютого
06:37
"Шпигунська куля" над США
У МЗС Китаю висловили невдоволення й протест через збиття "шпигунської кулі" над США, - BBC
06:21
Олаф Шольц
Шольц: з Україною є консенсус щодо невикористання зброї Заходу на території РФ
01:33
Сумщина обстріли
На Сумщині за день зафіксовано 26 прильотів. Пошкоджено приватні будинки
00:40
діти, війна
Росія вивозить українських дітей з Луганщини у Карелію, - Центр нацспротиву
2023, субота
4 лютого
23:46
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 6 росіян і ЗРК "Тор"
23:36
Ярослава Магучіх
Магучіх з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції
23:13
Віктор Циганков
Тренер "Жирони" проанонсував дебют Циганкова в Іспанії
22:58
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Зеленський позбавив громадянства зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича, - Арахамія
22:40
Київ
У Києві, Київщині та Дніпропетровщині послаблять обмеження електроенергії
22:20
Конор Макгрегор
Макгрегор домовився про перший бій з 2021 року
21:58
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Україна під завершення війни має бути готовою до вступу до ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина
21:53
"Шпигунська куля" над США
США збили китайську "шпигунську кулю"
21:45
Leopard 2
Канада відправила в Україну перший танк Leopard 2
21:24
АПЛ, "Ліверпуль", чемпіонат Англії, Мохаммед Салах
"Ліверпуль" ганебно програв "Вулвергемптону" в АПЛ
21:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Якщо Рада прийме законопроєкт уряду щодо заборони УПЦ (МП), російська церква зможе існувати ще кілька років, - Княжицький
21:12
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російські терористи з мінометів обстріляли Сумщину
21:08
Росіяни цього тижня кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута, - Міноборони
20:55
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував на 5 лютого впровадження нових санкцій
20:43
Звільнятимуть Крим і Донбас. Центри адмінпослуг приймають заявки до "Гвардії наступу"
20:40
Богдан Ядов
Дзюдоїст Ядов переміг на турнірі Grand Slam у Парижі
20:33
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Наступного тижня будуть перемовини з Єврокомісією та Венеційською комісією щодо закону про КСУ, - віцепрем'єрка Стефанішина
20:23
Віктор Циганков, Жирона
Російський агент заявив про причетність до трансферу Циганкова в Іспанію
20:18
Володимир Зеленський
Після 24 лютого Україні вдалося повернути 1762 українців з російського полону, - Зеленський
20:08
російські військові
"Ти там теж дітей вбивав?": ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною
20:08
OPINION
Олександр Вільчинський
Слово як зброя
19:58
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
Президентка Парламентської асамблеї НАТО відвідала Бородянку
19:45
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
У Бахмуті немає повноцінних вуличних боїв - у тій частині, яку можна назвати містом, росіян немає, - офіцер батальйону "Свобода" Назаренко
19:31
Світло
В Одесі заживили критичну інфраструктуру
19:19
Китай
Китайці постачають РФ складові навігації у вертольотах й запчастини для винищувачів, - Wall Street Journal
19:17
кордон
Жінки-чиновниці можуть виїжджати за кордон: в уряді назвали умови
19:07
ЗСУ Бахмут
Окупанти почали вербувати засуджених жінок, - Генштаб
18:26
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
18:07
світло
В Одесі та Одеському районі без світла лишаються півмільйона абонентів
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Маск теоретично може утримувати таку державу як Україна
17:43
ЗСУ
Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони
17:42
Ексклюзив
Ігор Яковенко
Основна маса росіян розуміє, що сказані публічно слова про війну спричинять репресії, - ексдепутат Держдуми РФ Яковенко
17:40
Володимир Зеленський
"Челенджери" та Олімпіада. Зеленський поспілкувався з британським прем'єром Сунаком
17:37
Ексклюзив
Патрульна поліція
Поліція має розслідувати "замінування" Держкіно, бо це зрив конкурсу на голову Довженко-Центру, - керівниця відділу зв’язків із громадськістю ДЦ
17:20
Кліматичні активісти організації "Letzten Generation"
Екоактивісти німецького "Останнього покоління" ведуть досьє на своїх членів, - Welt
17:16
Індія почала платити за російську нафту валютою ОАЕ, - Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV