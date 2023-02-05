Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

На Донеччині медзаклади переповнені пораненими окупантами, а в Луганській області до 600 мобілізованих загарбників відмовилися від участі в бойових діях

"У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками", - заявили в ЗСУ.

Так, росіяни облаштовують приміщення шкіл, дитячих садочків та складів під польові шпиталі. Зокрема відомо, що до міста Світлодарськ, Донеччина, окупанти привезли медиків із Якутії.

Захисники також фіксують випадки відмов мобілізованих росіян брати участь у бойових діях:

"Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії".

За добу росіяни здійснили по Україні 61 обстріл з РСЗВ

"Протягом доби противник здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона. До того ж високою залишається загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах на всій території України", - наголосили в Генштабі.

4 лютого Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 9 населених пунктів Донеччини й Луганщини

Упродовж доби Сили оборони відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

Тоді ж українська авіація завдала 5 ударів по районах концентрації особового складу та військової техніки ворога, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Українські захисники ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили росіян, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Ситуація за напрямками:

"Ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення", - зазначили в пресслужбі.

У Генштабі ствердили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Одночасно РФ зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Водночас від обстрілів постраждали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Бояро-Лежачі - Сумської та Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни гатили з танків та артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під атакою опинилися Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійськими обстрілами були Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку атаковані Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під ворожим вогнем опинилися райони населених пунктів: Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.