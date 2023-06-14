Близько сотні подій: XI Книжковий Арсенал оприлюднив програму фестивалю
Фестиваль "Книжковий Арсенал" оприлюднив програму з близько 100 подіями, представлять 1300 новинок від 77 українських видавців
Про це інформує Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
"Події Книжкового Арсеналу стануть місцем зустрічі та щирої розмови, простором для осмислення нашого досвіду й обговорення майбутнього", - пише пресслужба.
Книжковий Арсенал триватиме з 22 по 25 червня 2023 року.
У перший день фестивалю працюватиме з 16:00 до 21:00. Заплановано 10 подій - це дискусії, читання поезії, покази фільмів, програма для дітей та музичні заходи.
Надалі заходи відбуватимуться з 10:00 до 21:00.
Під час фестивалю відбудуться події у межах:
- Фокус-теми "Коли все має значення";
- Літературної програми "Перенести досвід у пам’ять";
- Програми для/про дітей та підлітків "Коли війна не лише у книжках";
- Професійної програми Книжкового Арсеналу.
А також спеціальні програми:
- "(Не)публічні бібліотеки" від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу;
- Dovzhenko Centre "Літературний кіноканон. Том перший";
- "Пам’ять говорить" від PEN Ukraine.
Візуальна складова XI Книжкового Арсеналу буде представлена 7 виставковими проєктами:
- "Захисний шар" Костянтина Зоркіна;
- "Україна: символи боротьби" Марії Кінович;
- "Коли все має значення" від Клубу ілюстраторів Pictoric;
- "Око Бурі", виставка українсько-ізраїльської дитячої книжкової ілюстрації;
- "Каліграфія та шрифт 2022-2023 рр." від Школи каліграфії "Арт і Я";
- "Хронологія русифікації" від проєкту Лінгвоцид;
- The Reckoning Project.
Вартість повного квитка за день фестиваль - 100 грн; сімейного та абонемента - 300 грн.
Право на безплатний вхід мають діти до 12 років, пенсіонери, діти чи дорослі з інвалідністю та один супровідний, внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та військовослужбовці, сім'ї загиблих учасників та ветеранів війни 2013-2023 рр., а також працівники музеїв та власники членських карток CIMAM, ICOM - за наявності відповідних посвідчень.
Фестиваль відбудеться на звичній локації вул. Лаврська, 10-12, місто Київ.
Довідково. Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" - щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований у 2011 році. Це інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку з різними тематичними секціями.
- У жовтні 2022 року стало відомо про участь українських видавців у ярмарку фестивалю дитячої та юнацької літератури й мистецтв FLIC у програмі Книжкового Арсеналу "Література на експорт".
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